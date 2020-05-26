Эксперты назвали самые опасные для печени продукты

Врач-диетолог из Испании Ева Родригес рассказала о провоцирующей жировую болезнь печени еде, отметив, что сегодня нет препаратов для лечения этого опасного и достаточно распространенного состояния, угрожающего развитием цирроза, пишет «РГ».

Специалист отметила, что одними из самых опасных продуктов для печени являются сахар, различная магазинная выпечка с большим количеством всевозможных добавок, полуфабрикаты и фастфуд.

- Такого рода ультрапроцессированные продукты способствуют накоплению висцерального - глубинного - жира в области печени. Понять, что печень работает неправильно, можно по избыточному весу, а также по таким симптомам как усталость, потеря аппетита, отек ног, боли в животе, тошнота и пожелтение кожи, - указала Родригес.

Сильно вредит печени и чрезмерное увлечение солью. Согласно исследованию специалистов из Университета Цзинаня в Китае, приправа вызывает гибель клеток органа. Также стоит быть аккуратней с красным мясом.

Она также назвала продукты, которые способствуют нормальному функционированию органа и улучшают пищеварение.

- Это овощи с легкой горчинкой - например, редис и баклажан. Также есть работа исследователей из Университета штата Пенсильвания, согласно которой сочетание экстракта зеленого чая и физических упражнений может значительно снизить тяжесть ожирения печени, - отметила специалист.

Кстати, недавно внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что здоровье поможет сохранить свежая зелень. С середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса – именно эти простые продукты с вашей грядки могут укрепить иммунную систему. А в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне.

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