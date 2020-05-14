Диетолог назвала низкокалорийные продукты, которые укрепят иммунитет

В период пандемии особенно важно укреплять свой иммунитет, но не все знают, как это сделать. Что нужно есть, чтобы оставаться здоровым и при этом не набрать вес рассказала внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пишет РИА Новости.

По словам диетолога, здоровье поможет сохранить свежая зелень. С середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса – именно эти простые продукты с вашей грядки могут укрепить иммунную систему. А в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне.

- Чуть горький, острый вкус редису придает содержащееся в нем горчичное масло, которое оказывает местный противовоспалительный эффект в ротовой полости и стимулирует аппетит, - отметила диетолог.

В 150 граммах клубники содержится суточная доза витамина C. Кроме того, ягода богата фолиевой кислотой, витамином B 9 , калием, магнием и цинком. В клубнике содержатся и салицилаты - вещества, которые обладают противовоспалительным действием.

- Клубника обладает относительно низкой калорийностью — на 100 граммов ягод приходится всего 30 килокалорий. Но это совсем не значит, что клубнику можно употреблять в чрезмерных количествах, так как она является самой провоцирующей аллергии ягодой, - пояснила Стародубова.

По ее словам, для здорового образа жизни нужно употреблять в день не менее 400 граммов фруктов и овощей в свежем виде и в составе блюд.