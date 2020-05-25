Ученые назвали симптомы, указывающие на высокий уровень сахара

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ходе проведенного обследования пациентов с сахарным диабетом выяснилось, что чрезмерная сухость и грубость кожи, а также ее шелушение и зуд являются характерным признаком заболевания. В особо запущенных случаях это приводит к образованию трещин на ступнях, локтях и на других частях тела, отмечают эксперты. Эффект объясняется влиянием уровня глюкозы на потерю жидкости в организме.

- Заболевания кожи, на которые часто пациенты с диабетом не обращают внимание, являются распространенными осложнениями при диабете первого и второго типа, - заявили медики.

Ученые предупреждают, что если игнорировать чрезмерную сухость кожи, то это может привести к тяжелому осложнению сахарного диабета — синдрому диабетической стопы.

21 мая директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что высокий риск смерти в случае заражения коронавирусной инфекцией наблюдается у пациентов с нарушениями обмена веществ. Он в два–четыре раза выше, чем у людей, у которых таких заболеваний нет. Прежде всего в зоне риска, по мнению врача, находятся люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Напомним, недавно медики рассказали, что в условиях пандемии COVID-19 летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Подробнее ПО ССЫЛКЕ.

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