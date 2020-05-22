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Медики назвали людей с повышенным риском смерти от COVID-19

Медики назвали людей с повышенным риском смерти от COVID-19

22 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В группу риска входят люди с эндокринопатиями

В условиях пандемии COVID-19 летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что в группу риска входят люди с эндокринопатиями - пациенты с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

- В нашей стране почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс еще 30 миллионов - в группе риска из-за ожирения. Около 40 процентов населения имеют опухоли щитовидной железы, - отметила Мокрышева.

По ее словам, повышенный риск смертности от COVID-19 обусловлен широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма коронавирусной инфекции.

Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека. Она посоветовала людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться, пить достаточно воды. Также рекомендуется принимать витамины, согласовав их перечень и дозировку с лечащим врачом, и не забывать о физической активности.

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