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Жителей Коми пригласили стать испытателями вакцины против COVID-19

Жителей Коми пригласили стать испытателями вакцины против COVID-19

25 мая 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Для участия в исследованиях необходимо заполнить онлайн-форму

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России объявил набор добровольцев для исследования вакцины против коронавируса. Об этом сказано на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие смогут люди от 18 до 50 лет, которые не были заражены коронавирусом:

- Примерное время начала исследований: июнь-июль 2020 года. В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования. Подробная информация об исследованиях, в том числе информация о сроках проведения и размере компенсационных выплат, будет представлена позже.

Сам институт располагается в Санкт-Петербурге, однако добровольцев ищут со всей страны. Для участия в исследованиях необходимо заполнить онлайн-форму заявки, которая также размещена на странице учреждения «ВКонтакте»

Требования к участникам:

  • Возраст от 18 до 50 лет;
  • Возможность провести несколько дней в стационаре, затем приезжать в указанное время на амбулаторные визиты в клинику.

В исследованиях не смогут участвовать:

  • Лица, которые болели COVID-19 или имеют антитела к возбудителю;
  • Беременные и кормящие женщины;
  • Лица, курящие более 10 сигарет в день;
  • Лица, живущие с ВИЧ;
  • Больные хроническими гепатитами;
  • Лица, имеющие хронические заболевания в фазе обострения.

Перед началом исследований все участники пройдут скрининговое обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности участия добровольца в исследованиях.

За участие в клинических исследованиях добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием в исследованиях, будут застрахованы, заверяют организаторы.

Напомним, недавно академик РАН и заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников заявил о «военном пути» вакцинации от коронавируса. По словам эксперта, этот путь отличается от традиционного ускоренной регистрацией препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

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Коронавирус

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