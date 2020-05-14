В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»

Академик РАН и заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников заявил о «военном пути» вакцинации от коронавируса. Об этом со ссылкой на «Парламентскую газету» сообщает портал regnum.ru.

По словам эксперта, этот путь отличается от традиционного ускоренной регистрацией препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

- В этом случае начнут прививать не всё население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжёлого течения болезни, - объяснил академик.

Он также отметил, что если этот путь выберут, то вакцинацию начнут оченью или в преддверии зимы 2020 года. В ином случае это произойдет не раньше конца года. Также ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАМН Виталий Зверев сообщал, что обязательная вакцинация от коронавируса нового типа маловероятна, даже если такую вакцину получится создать.

Напомним, 14 мая в Коми лабораторно подтверждено 867 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 16 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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