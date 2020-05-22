В Сыктывкаре за нарушение самоизоляции оштрафовали 16 человек

В столице Коми рассмотрели еще несколько дел о нарушении самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

14 человек отделались предупреждением, еще 10 дел возвращены на доработку. Как сообщает Сыктывкарский городской суд, 22 мая рассмотрено 44 дела об административных правонарушениях. Согласно представленным материалам, жители Сыктывкара без важной причины и острой необходимости вышли на улицу, чтобы проехаться на автомобиле, сходить в гости и просто прогуляться.

С учетом обстоятельств и характера совершения вменяемого правонарушения, данных о личности привлекаемых к административной ответственности лиц, судом назначены административные наказания в виде предупреждения (по 14 делам) и административного штрафа (по 16 делам) в размере от 1000 до 2000 рублей. Три дела направлены в районные суды по подсудности, 10 дел возвращено в орган на доработку, одно дело производством прекращено. Постановления не вступили в законную силу.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя;

держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки;

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам;

всегда мойте руки перед едой;

не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы;

избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

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