В Коми стало меньше пациентов с подозрением на коронавирус

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (22 мая) лабораторно подтверждено 1067 (+35) случев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Сегодня Республика Коми находится на 56 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 1811 человек, из них 1754 контактировали с заболевшими, 57 прибыли из-за рубежа.

513 (+29) человек выздоровело. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 606 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать личную гигиену и поддерживать чистоту вокруг себя;

держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство;

старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час);

носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке иметь возможность очистить руки;

носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете; использованные салфетки обязательно утилизируйте;

на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни);

в людных местах, особенно в аэропортах и других системах общественного транспорта, сведите к минимуму прикосновения к окружающим поверхностям и предметам;

всегда мойте руки перед едой;

не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, в которую другие люди погружали свои пальцы;

избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

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