Почему осенью больных раком будет больше: объяснение онколога из Сыктывкара

Из-за эпидемии коронавируса к осени может возрасти число тяжелых онкологических больных, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илью Черниковского. Портал PG11.ru выяснил, ожидается ли такая ситуация в Сыктывкаре.

Внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин рассказал, что сейчас в Республике Коми помощь онкологическим пациентам оказывается в полном объеме, но в связи с эпидемиологической обстановкой отменили госпитализацию с доброкачественными новообразованиями.

Также Андрей Галин рассказал, что, действительно, волна заболеваемости раком осенью может появиться:

- Ограничения, которые ввели в связи с эпидемической обстановкой диспансеризации и проведения профилактических осмотров в поликлиниках, вероятнее всего отразятся на показателях выявления ранних стадий новообразований.

Несмотря на сложную ситуацию, онкологическая служба республики готова работать в меняющихся условиях, уверен врач.

- Открыли центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Ухте и планируется открытие еще трех ЦАОП осенью этого года в Сыктывкаре и Воркуте. ЦАОП создается как структурное подразделение медицинской организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. Его основными задачами будут являться диагностика и лечение онкологических пациентов, - рассказал Андрей Галин.

Напомним, внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин отвечает на самые распространенные вопросы сыктывкарцев. Задавайте и вы свои вопросы в комментариях!

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