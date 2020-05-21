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Сыктывкарец воссоединился с семьей, которая искала его 24 года (фото)

Сыктывкарец воссоединился с семьей, которая искала его 24 года (фото)

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Наталии Бешкаревой
Теперь у Николая снова есть любящая семья

В Сыктывкаре произошла невероятная история воссоединения семьи . Одна из организаций города просила жителей помочь найти того, кто знает бездомного на снимке - как оказалось, его родственники жили в столице Коми и искали его уже четверть века.

- В это сложно поверить, но потребовалась всего пара дней, чтобы после публикации у бездомного Николая нашлись родные! Целая семья - дочь с мужем и двумя внуками, сын, бывшая супруга. Причем, дочь Настя безуспешно искала отца целых 15 лет. Близкие решили, что Николая уже нет в живых. Но вчера дочь и пропавший отец наконец-то встретились! Никто не мог сдержать слез..., - говорится в паблике проекта «Сытый Гражданин».

Вскоре Николай, который скитался 24 года, провел ночь не на трубах, а среди родных. Встреча состоялась благодаря Наталии Бешкаревой - сыктывкарской журналистке, блогерау и фотографу. Именно Наталия нашла родственников бездомного и запечатлела встречу в невероятных снимках. Теперь у Николая снова есть любящая семья.Напомним, что неравнодушны жители Коми не только к людям, но и к животным. 7 мая спасателям Ухты поступил необычный вызов: люди просили помочь собаке, которая находилась на острове в двух километрах вниз по течению от поселка Шудаяг. Неизвестные привязали животное к кустам и оставили его умирать, ведь вода за время ожидания спасателей прибыла на 40 сантиметров. К счастью, на вызов вскоре прибыла спасгруппа, которая на лодке подплыла к острову и вытащила пса из передряги.

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