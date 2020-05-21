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В России хотят узаконить понятие самоизоляции

В России хотят узаконить понятие самоизоляции

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Изменения могут затронуть закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.

Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Авторы хотят внести ее в перечень мероприятий по совершенствованию закона «в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях», пишет РИА Новости.

Как пояснила агентству первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее «правила игры», понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.

- В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы, — заявила она.

Изменения могут затронуть закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По последним данным, в России выявили 317,5 тысяч случаев заболевания COVID-19, более трех тысяч человек умерли, более 92 тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: граждан просят не покидать дома без крайней необходимости, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, 20 мая в Коми в очередной раз продлили меры самоизоляции – такое решение принял оперативный штаб по нераспространению коронавируса. На этот раз крайней датой стало 30 мая, о чем рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

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