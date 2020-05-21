Медики предсказывают рост онкозаболеваний после эпидемии COVID-19

Из-за эпидемии коронавируса к осени может возрасти число тяжелых онкологических больных, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илью Черниковского.

- Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями, - сказал Черниковский.

Он отметил, что на работу с COVID-19 перепрофилируются некоторые онкологические центры, а у их пациентов отменяются плановые операции.

Также эпидемия может сказаться на росте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрия Скрыпника, люди из-за страха заразиться коронавирусом в больнице стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаться к врачам только в критических случаях.

- Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти, - сказал Скрыпник.

Согласно опросу аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе», более половины медиков (52%) отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи во время эпидемии коронавируса. По их мнению, все, что не связано с COVID-19, работает по остаточному принципу.

Из-за эпидемии коронавируса идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений. Таким образом, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической, заявили в ходе опроса 40% медиков из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Кстати, недавно медики назвали один из симптомов онкологического заболевания, который наиболее распространен по сравнению с остальными. Эксперты утверждают, что это потеря веса, о чем заявил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Карпин.

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