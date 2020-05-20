Эксперты назвали продукты, которые ускоряют старение

Еда, подвергнутая глубокой обработке, ускоряет дряхление организма. Об этом со ссылкой на исследование специалистов Университета Наварры (Испания) сообщает издание La Vanguardia, пишет портал klops.ru

Ультраобработанная пища содержит большое количество консервантов, много сахара, соли и жира. В ней, как правило, мало клетчатки и витаминов. В списке продуктов, приближающих старость, в том числе снеки, полуфабрикаты, десерты, колбасы, газированные напитки.

Употребление такой пищи ведёт к укорачиванию концевых участков хромосом-теломеров. Обычно это происходит постепенно с возрастом, но ультраобработанные продукты ускоряют процесс.

Выводы учёных основаны на итогах эксперимента, участие в котором приняли около 900 человек в возрасте от 57 лет до 91 года. У людей, которые предпочитали питаться глубоко обработанной пищей, шансы укорачивания теломеров увеличивались вдвое.

Кстати, недавно внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что здоровье поможет сохранить свежая зелень. С середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса – именно эти простые продукты с вашей грядки могут укрепить иммунную систему. А в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне.

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