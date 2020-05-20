В Минпросвещения назвали дату, когда стоит открыть детские лагеря

19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что субъекты РФ могут самостоятельно назначить старт такой кампании с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, по словам Голубевой, в 2020 году планируют начать работу порядка 33 тысяч организаций детского отдыха. До начала пандемии коронавируса их было более 45 тысяч.

Вместе с тем министерство просвещения совместно с педагогическим вузами России разработало программу онлайн-смен для детей в период летних каникул.

Напомним также, образовательные учреждения в Коми останутся закрыты до третьего этапа снятия режима самоизоляции. Об этом заявил врио главы Коми Владимир Уйба. По словам врио главы, на первом этапе откроются парикмахерские, косметические салоны, бани и непродовольственные магазины.

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