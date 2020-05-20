Невыплатой надбавок медикам из Коми занялись следователи

С заявлениями о невыплате надбавок за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом, обратились медицинские работники и водители медучреждений Коми. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Так, к следователям обратились сотрудники Княжпогостской центральной районной больницы, Больницы «РЖД-Медицина» города Микунь, а также ГУ РК «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми». По поручению руководства следственного управления по данным обращениям незамедлительно организованы процессуальные проверки, и начаты проверочные мероприятия.

В случае установления нарушений прав работников, по каждому такому факту будет дана принципиальная правовая оценка, а также будут приняты меры, способствующие восстановлению нарушенных прав.

Напомним, республиканская прокуратура продолжает контролировать выполнение поручения президента о доплатах за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с больными новой коронавирусной инфекцией.

В целях проведения мониторинга ситуации, связанной с осуществлением вышеуказанных доплат, прокуратурой республики организована горячая линия по вопросам предоставления соответствующих выплат по телефону: 8 (8212) 285-817. Медики республики могут ознакомиться с ответами на типовые вопросы по выплатам стимулирующего характера здесь.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»