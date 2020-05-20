Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Невыплатой надбавок медикам из Коми занялись следователи

Невыплатой надбавок медикам из Коми занялись следователи

20 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
По поручению руководства следственного управления организованы проверки

С заявлениями о невыплате надбавок за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом, обратились медицинские работники и водители медучреждений Коми. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Так, к следователям обратились сотрудники Княжпогостской центральной районной больницы, Больницы «РЖД-Медицина» города Микунь, а также ГУ РК «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми». По поручению руководства следственного управления по данным обращениям незамедлительно организованы процессуальные проверки, и начаты проверочные мероприятия.

В случае установления нарушений прав работников, по каждому такому факту будет дана принципиальная правовая оценка, а также будут приняты меры, способствующие восстановлению нарушенных прав.

Напомним, республиканская прокуратура продолжает контролировать выполнение поручения президента о доплатах за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с больными новой коронавирусной инфекцией.

В целях проведения мониторинга ситуации, связанной с осуществлением вышеуказанных доплат, прокуратурой республики организована горячая линия по вопросам предоставления соответствующих выплат по телефону: 8 (8212) 285-817. Медики республики могут ознакомиться с ответами на типовые вопросы по выплатам стимулирующего характера здесь.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Деньги Закон Коронавирус

Все статьи о коронавирусе читайте ЗДЕСЬ

Комментарии 1

12 минут назад Возмущенный
А СК не хочет заняться МФЦ и тем беспределом что там творится
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Разные для детей и для взрослых: в Сыктывкаре наконец-то могут появиться велодорожки Читать
вчера
Выяснилось, когда автобусы в Сыктывкаре начнут работу в обычном режиме Читать
вчера
После жалоб сыктывкарцев в Эжвинском районе включат отопление Читать
Посмотреть все
сегодня Т Плюс синхронизирует ремонт теплосетей в Сыктывкаре с программой «Безопасные и качественные дороги»
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Совет Федерации посоветовал поднять возраст продажи алкоголя
вчера
Премьер-министр России вернулся к своим обязанностям
18 мая
Электронные пропуска в России планируют оставить и после эпидемии
14 мая
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
13 мая
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru