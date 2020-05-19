В Коми ищут медиков, которые остались без доплат за работу с коронавирусом

Прокуратура Республики Коми организовала горячую линию для медиков, которые работают с больными COVID-19. Об этом сообщает БНК.

Республиканская прокуратура продолжает контролировать выполнение поручения президента о доплатах за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с больными новой коронавирусной инфекцией.

В целях проведения мониторинга ситуации, связанной с осуществлением вышеуказанных доплат, прокуратурой республики организована горячая линия по вопросам предоставления соответствующих выплат по телефону: 8 (8212) 285-817. Медики республики могут ознакомиться с ответами на типовые вопросы по выплатам стимулирующего характера здесь.

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По официальной информации Роспотребнадзора на 18 мая, лабораторно подтверждено 968 (+37) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Сегодня Республика Коми находится на 54 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 2205 человек, из них 2100 контактировали с заболевшими, 105 прибыли из-за рубежа. 418 (+3) человек выздоровело.

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