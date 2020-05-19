Премьер-министр России вернулся к своим обязанностям

Глава кабмина РФ выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра. По словам его пресс-секретаря, он уже провел онлайн-встречу с коллегами и готовится к совещанию у президента, пишет РИА Новости.

Согласно информации на сайте Кремля, Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа, в котором и.о. председателя правительства назначался вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, в конце апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19, и временно предложил на пост главы кабмина первого заместителя Белоусова. После этого он лег на лечение в больницу. Накануне Мишустин, все еще находясь в медучреждении, провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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