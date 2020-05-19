Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
После жалоб сыктывкарцев в Эжвинском районе включат отопление

После жалоб сыктывкарцев в Эжвинском районе включат отопление

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / После жалоб сыктывкарцев в Эжвинском районе включат отопление
Подачу тепла возобновят на основании заявок от управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК

После многочисленных жалоб горожан, в Эжве включат отопление, но сделают это с 21 мая. Об этом порталу PG11.ru сообщает пресс-служба администрации Эжвинского района.

В эжвинской администрации рассказали, что подачу тепла в многоквартирные жилые дома возобновят на основании заявок от управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК. 

- В адрес УК ЭМУП «Жилкомхоз», в связи с поступающими многочисленными жалобами от населения Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и с наступлением неблагоприятных погодных условий, т.е. понижением дневной и ночной температуры наружного воздуха, было направлено письмо о прекращении выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов и необходимости подачи тепла в многоквартирные жилые дома Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» с 21 мая 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации эжвинского района.

Напомним, 18 мая на официальном сайте администрации Эжвинского района после обращения появилась информация по вопросу включения отопления в жилых домах района. Эжвинцам сообщили, что отопление включать не будут.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.

ЖКХ

Читайте также: Выяснилось, почему в Эжвинском районе Сыктывкара не включают отопление

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
После жалоб сыктывкарцев в Эжвинском районе включат отопление Читать
сегодня
Выяснилось, почему в Эжвинском районе Сыктывкара не включают отопление Читать
вчера
В одном из городов Коми объявился медведь (фото) Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Премьер-министр России вернулся к своим обязанностям
вчера
Электронные пропуска в России планируют оставить и после эпидемии
14 мая
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
13 мая
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
13 мая
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru