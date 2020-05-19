После жалоб сыктывкарцев в Эжвинском районе включат отопление

После многочисленных жалоб горожан, в Эжве включат отопление, но сделают это с 21 мая. Об этом порталу PG11.ru сообщает пресс-служба администрации Эжвинского района.

В эжвинской администрации рассказали, что подачу тепла в многоквартирные жилые дома возобновят на основании заявок от управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК.

- В адрес УК ЭМУП «Жилкомхоз», в связи с поступающими многочисленными жалобами от населения Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» и с наступлением неблагоприятных погодных условий, т.е. понижением дневной и ночной температуры наружного воздуха, было направлено письмо о прекращении выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов и необходимости подачи тепла в многоквартирные жилые дома Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» с 21 мая 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации эжвинского района.

Напомним, 18 мая на официальном сайте администрации Эжвинского района после обращения появилась информация по вопросу включения отопления в жилых домах района. Эжвинцам сообщили, что отопление включать не будут.

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