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Выяснилось, почему в Эжвинском районе Сыктывкара не включают отопление

Выяснилось, почему в Эжвинском районе Сыктывкара не включают отопление

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города» / Выяснилось, почему в эжвинском районе Сыктывкара не включают отопление
Всего Жилкомхоз обслуживает 259 многоквартирных домов

Сыктывкарцы, которые живут в Эжвинском районе, жалуются на то, что в их домах до сих пор не включили отопление. Портал PG11.ru выяснил, с чем это связано.

На официальном сайте администрации Эжвинского района после обращения появилась информация по вопросу включения отопления в жилых домах района. Эжвинцам сообщили, что отопление включать не будут:

- Уважаемые эжвинцы! Во исполнение постановления главы МО ГО «Сыктывкар» ЭМУП «Жилкомхоз» с 8 мая приступил к подготовке жилищного фонда, находящегося на его обслуживании к новому отопительному периоду 2020-2021 годов. Это 259 многоквартирных домов. К 15 мая 2020 года тепловые пункты раскомплектовали для проведения промывки и гидравлических испытаний внутренних систем теплопотребления домов, а это не позволяет возобновить подачу отопления. Промывка систем теплопотребления многоквартирных домов, согласно графиков подготовки домов к отопительному периоду 2020-2021 годов,  началась с 18 мая 2020 года, - опубликовано на сайте.

Но синоптики прогнозируют, что тепло волнами начнет возвращаться в Коми и уже к 20 числу можно рассчитывать на стабильно жаркую погоду. 

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ЖКХ

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