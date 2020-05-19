В Коми назначили нового главу МЧС

Новым руководителем ГУ МЧС по Коми стал Алексей Пархомович. 18 мая его представил глава региона Владимир Уйба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Пархомович, назначенный указом президента РФ, представлен врио главы Коми. Новый руководитель ведомства родился в 1974 в Ростове-Великом, Ярославской области. В В 1997 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», в 2018 году – Академию ГПС МЧС России. До назначения в Республику Коми занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним также, в Коми назначен новый руководитель УФССП региона. Им стал Дмитрий Кручинкин, с 25 февраля 2020-го исполняющий обязанности главы УФССП России по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»