В Коми назначили нового главу судебных приставов

В Коми назначен новый руководитель УФССП региона. Им стал Дмитрий Кручинкин, с 25 февраля 2020-го исполняющий обязанности главы УФССП России по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми.

Дмитрий Владимирович Кручинкин родился 2 июля 1984 года

В 2006 г. окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «Юриспруденция» и был принят на должность судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Пролетарскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2009 г. – заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава Отдела судебных приставов по Пролетарскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2012 г. – начальник отдела - старший судебный пристав Отдела судебных приставов по Пролетарскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2014 г. – начальник отдела - старший судебный пристав Отдела судебных приставов по Октябрьскому району ГО Саранск УФССП России по Республике Мордовия.

2019 г. – заместитель руководителя УФССП России по Республике Мордовия – главного судебного пристава Республики Мордовия.

С 25 февраля 2020 г. – и. о. руководителя УФССП России по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми.

Напомним, недавно в Коми произошла еще одна кадровая «перестановка». И.о. руководителя администрации Инты стал заместитель градоначальника Владимир Киселев. Ранее он курировал вопросы ЖКХ и возглавлял муниципальное казенное учреждение «УЖКХ». Это произошло в связи с уголовным делом против Ларисы Титовец.

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