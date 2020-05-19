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Школьники Коми получат бесплатное молоко

Школьники Коми получат бесплатное молоко

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Об этом проекте упоминалось еще в прошлом году

Врио главы Коми поддержал инициативу регионального Минсельхоза о снабжении начальных классов бесплатной порцией молока. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

С таким предложением к исполняющему обязанности Главы Республики Коми Владимиру Уйба обратился заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе рабочей встречи, которая состоялась 18 мая.

- Есть российские регионы, которым удалось реализовать этот проект. Есть разные варианты реализации. Либо распределить производство по нескольким районам республики на базе крупных товаропроизводителей, либо запустить его централизовано в Сыктывкаре. Если поддержите, предлагаю сначала доработать проект совместно с Министерством образования республики, согласовать с Минфином и запустить уже в новом учебном году, - предложил Анатолий Князев.

В рамках проекта предлагается три раза в неделю выдавать учащимся 1-4 классов всех городов и районов республики по упаковке молока объёмом 0,2 л. Это будет пастеризованное молоко сроком реализации до 7 дней.

- Молоко очень полезно для здоровья и развития ребёнка. Поэтому предложение хорошее. Более того, надо рассмотреть возможность расширения проекта. Сначала начать с 1-4 классов, а потом постепенно продолжить такое сопровождение и в последующих классах, - поддержал инициативу Владимир Уйба.

Напомним, об этом проекте упоминалось еще в прошлом году. Его собирались ввести в сентябре 2020 года. Он распространяется на учащихся 1-4 классов всех районов региона. Интересно и то, что на него выделят весьма внушительную сумму: сразу 50 миллионов рублей из республиканского бюджета. По предварительной идее, дети будут получать упаковки 0,2 литра молока три раза в неделю и смогут воспользоваться ими в любое время.

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Школа

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