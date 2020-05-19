Медик рассказала о самой полезной для сердца закуске

Любите орехи? А между прочим они очень полезны для сердца. Во всяком случае так утверждает доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.

Как пишет РИА Новости, по ее словам, этот грецкие орехи обладают уникальным питательным профилем.

- Грецкие орехи имеют немного иной состав, чем другие орехи, потому что они содержат большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, подобной той, которая содержится в рыбе, - объяснила врач.

Кроме того, грецкие орехи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, добавила она. Регулярное употребление орехов способно предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.

Кстати, недавно внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что здоровье поможет сохранить свежая зелень. С середины мая начинается сезон свежей зелени, клубники и редиса – именно эти простые продукты с вашей грядки могут укрепить иммунную систему. А в петрушке содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне.

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