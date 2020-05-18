Владимир Уйба рассказал, когда ждать снижения заболеваемости COVID-19 в Коми

21 мая в Коми начнется снижение заболеваемости коронавирусом – такой прогноз дал врио главы региона Владимир Уйба. Об этом руководитель рассказал в своем обращении 18 мая.

По словам врио главы Коми, к 21 мая правительство республики планирует снова выйти на очередное ослабление ограничительных мер и приблизиться к полному выполнению первого этапа снятия ограничений.

- Мы уже открыли прогулки вдвоем, занятия спортом на свежем воздухе группами не более двух человек в средствах защиты и общественные бани без парных. У нас остался еще сервис, открытия которого мы все так ждем, рассказал Владимир Уйба.

Тем не менее, региону нужно добиться благоприятных показателей, которые позволят снять ограничения. Всего таких показателей три, но самым основным считается коэффициент распространения инфекции. Он должен быть не более единицы.

- 14 мая, когда мы вышли на то, чтобы открывать или не открывать первый этап в полном объеме, он у нас был 0,5. При том, что выше единицы нельзя было открывать первый этап. Но мы уже тогда знали о четырех вахтовых очагах и понимали, что коэффициент будет расти, - отметил врио главы Коми.

Сегодня республика находится в самом конце по коэффициенту распространения.

- Но мы понимаем, почему это происходит. Вахты дают нам постоянные дополнительные положительные случаи. Тем не менее, я не отказываюсь от 21 мая. Мы всё-таки предполагаем, что 20 мая наступит перелом, и к 21 мая начнется снижение. Мы так прогнозируем, на это надеемся, - подытожил Владимир Уйба.

По официальной информации Роспотребнадзора на 18 мая, лабораторно подтверждено 968 (+37) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Сегодня Республика Коми находится на 54 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 2205 человек, из них 2100 контактировали с заболевшими, 105 прибыли из-за рубежа. 418 (+3) человек выздоровело.

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