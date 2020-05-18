Фото дня от сыктывкарца: красота природы Коми ⠀

@vladmakeenkov

- Решил, наконец-то, попробовать сделать вертикальную панораму. Не знаю даже, почему раньше их не делал, но мне понравилось. С ней, правда, нужно чуть больше работы, зато результат оправдывает всё. А вы делаете панорамы?

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