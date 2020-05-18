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Коми попала в топ-3 регионов по борьбе с COVID-19

Коми попала в топ-3 регионов по борьбе с COVID-19

18 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
18 мая в республике выздоровели трое

Экспертный институт социальных исследований опубликовал ежедневный рейтинг регионов эффективности мер против коронавируса по регионам. Об этом сообщил официальный паблик Республики Коми, которая оказалась в нем на 3 месте.

По состоянию на 11–17 мая Коми вошла в ТОП–3 регионов по принимаемым мерам по профилактике и нераспространению коронавируса. По официальной информации Роспотребнадзора на 18 мая, лабораторно подтверждено 968 (+37) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Сегодня Республика Коми находится на 54 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 2205 человек, из них 2100 контактировали с заболевшими, 105 прибыли из-за рубежа. 418 (+3) человек выздоровело. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.

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