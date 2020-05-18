В Коми предложили отменить транспортный налог для матерей-одиночек

Депутат Галина Нагаева внесла законопроект, который предлагает отменить транспортный налог для некоторых категорий граждан, а также снизить ставку транспортного налога для малых и средних предпринимателей. Его планируют рассмотреть 11 июня, пишет «КП Коми».

Законопроект предлагает расширить список граждан, освобожденных от уплаты транспортного налога. В частности, в обновленный список предлагают включить одного из родителей ребенка-инвалида, одного из родителей в многодетных семьях с тремя и более детьми (но только на одно транспортное средство), матерей-одиночек.

Также в законопроекте указывают на то, что необходимо временно снизить ставку транспортного налога для предпринимателей и граждан, которые серьезно пострадали из-за коронакризиса. Снизить ставку на 50 процентов могут для владельцев автомобилей, которые являются пожарными-добровольцами, пенсионеров и людей, доход которых не превышает прожиточный минимум. Кроме того, снизить ставку транспортного налога предлагают для предпринимателей малой и средней руки, чьи организации входят в перечень наиболее пострадавших во время коронакризиса.

Автор законопроекта отметила, что бюджет Дорожного фонда Коми не должен сильно пострадать после вступления законопроекта в силу, так как большая часть его доходов идет от акцизов на топливо.

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