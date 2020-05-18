Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Сгоревшая «Ауди» и ржавая «семерка»: подборка бюджетных автомобилей, которые продают сыктывкарцы

Сгоревшая «Ауди» и ржавая «семерка»: подборка бюджетных автомобилей, которые продают сыктывкарцы

18 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Avito.ru / Сгоревшая «Ауди» и ржавая «семерка»: подборка бюджетных автомобилей, которые продают сыктывкарцы
В некоторые машины можно сесть и сразу поехать

Наверное, каждый когда-нибудь задумывался о покупке автомобиля. Однако хорошая машина не каждому сыктывкарцу по карману. Портал PG11.ru составил список самых дешевых автомобилей, которые продают местные жители.

ВАЗ 2107, 1992 года выпуска - 9 000 рублей

Автор указывает, что машина стояла на улице 3 года и, к большому сожалению, не на ходу. Однако в объявлении указано, что ее можно восстановить.
Из существенных недостатков: небольшая вмятина на задней двери со стороны водителя, погнута крышка капота, отсутствует бампер, нет аккумулятора. Отличный вариант для тех, кому нравится повозиться с машиной в гараже.

Daewoo Nexia, 2010 года выпуска - 30 000 рублей

Машина на ходу. Автор отмечает, что он был единственным владельцем этого автомобиля. В объявлении указано, что с документами все в порядке, салон в отличном состоянии, в комплекте есть летняя резина. 

ВАЗ 2109, 1997 года выпуска - 15 000 рублей

Автор утверждает, что несмотря на цену, автомобиль в рабочем состоянии. Есть небольшие проблемы с кузовом, однако это не влияет на производительность. Пробег автомобиля - 150 000 километров.

ГАЗ 3110 Волга, 2000 года выпуска - 18 000 рублей

Автор объявления отмечает, что этот легендарный автомобиль в хорошем состоянии, на ходу и не битый. Салон в отличном состоянии. У машины было всего четыре владельца. Пробег 160 000 километров. Автор отмечает, что готов ответить на любые вопросы по телефону. 
 
ВАЗ 2115 Samara, 2002 года выпуска - 25 000 рублей

Автомобиль после ДТП. На ходу, но с проблемами. Половина кузова во вмятинах и царапинах. Однако это неплохой вариант для тех, кого не смущает внешний вид автомобиля - в объявлении указано, что внутренние составляющие в полном порядке. 

Audi 80, 1988 года выпуска  - 21 000 рублей

Машина после пожара под капотом. Салон особо не пострадал, однако всему остальному пришлось тяжко. 

Daewoo Nexia, 2008 года выпуска- 25 000 рублей


 

В объявлении указано что машина на ходу, однако требуется заменить блок. Кузов в удовлетворительном состоянии. Все документы в наличии, пробег 150 000 километров. У этого автомобиля было всего три владельца. 

ВАЗ 2112, 2003 года выпуска - 18 000 рублей


 

По словам автора, автомобиль на ходу, несмотря на гнилой кузов. У машины было шесть владельцев и пробег в 160 000 километров. Автор предлагает продать машину на запчасти, однако никто не запрещает ее починить. Выбор за вами. 

ВАЗ 2112, 2006 года выпуска - 40 000 рублей. 


 

Автомобиль на ходу, однако с сильно поврежденным кузовом. Машина пережила серьезное ДТП. Автор предпочтительно хочет продать ее на запчасти. Стоит на учете, все документы в наличии.

ВАЗ 2110, 2006 года выпуска - 50 000 рублей. 


 

Завершает наш список «десятка», в отличном состоянии, с новым двигателем. Автор отмечает, что можно сразу сесть и поехать. Требуется незначительный ремонт порогов и тормозных дисков. У машины уменьшенный расход бензина. Автор готов торговаться.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Авто

Читайте также: В мае в Сыктывкаре перекроют две улицы

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сгоревшая «Ауди» и ржавая «семерка»: подборка бюджетных автомобилей, которые продают сыктывкарцы Читать
сегодня
Как много людей умерло от алкоголя во время режима самоизоляции: статистика Минздрава Коми Читать
вчера
Каким раком чаще всего болеют мужчины: мнение сыктывкарского онколога Читать
Посмотреть все
сегодня Спрос на займы в 2020 году
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Электронные пропуска в России планируют оставить и после эпидемии
14 мая
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
13 мая
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
13 мая
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
13 мая
Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru