Сгоревшая «Ауди» и ржавая «семерка»: подборка бюджетных автомобилей, которые продают сыктывкарцы

Наверное, каждый когда-нибудь задумывался о покупке автомобиля. Однако хорошая машина не каждому сыктывкарцу по карману. Портал PG11.ru составил список самых дешевых автомобилей, которые продают местные жители.

ВАЗ 2107, 1992 года выпуска - 9 000 рублей

Автор указывает, что машина стояла на улице 3 года и, к большому сожалению, не на ходу. Однако в объявлении указано, что ее можно восстановить.

Из существенных недостатков: небольшая вмятина на задней двери со стороны водителя, погнута крышка капота, отсутствует бампер, нет аккумулятора. Отличный вариант для тех, кому нравится повозиться с машиной в гараже.

Daewoo Nexia, 2010 года выпуска - 30 000 рублей

Машина на ходу. Автор отмечает, что он был единственным владельцем этого автомобиля. В объявлении указано, что с документами все в порядке, салон в отличном состоянии, в комплекте есть летняя резина.

ВАЗ 2109, 1997 года выпуска - 15 000 рублей

Автор утверждает, что несмотря на цену, автомобиль в рабочем состоянии. Есть небольшие проблемы с кузовом, однако это не влияет на производительность. Пробег автомобиля - 150 000 километров.

ГАЗ 3110 Волга, 2000 года выпуска - 18 000 рублей

Автор объявления отмечает, что этот легендарный автомобиль в хорошем состоянии, на ходу и не битый. Салон в отличном состоянии. У машины было всего четыре владельца. Пробег 160 000 километров. Автор отмечает, что готов ответить на любые вопросы по телефону.



ВАЗ 2115 Samara, 2002 года выпуска - 25 000 рублей

Автомобиль после ДТП. На ходу, но с проблемами. Половина кузова во вмятинах и царапинах. Однако это неплохой вариант для тех, кого не смущает внешний вид автомобиля - в объявлении указано, что внутренние составляющие в полном порядке.

Audi 80, 1988 года выпуска - 21 000 рублей

Машина после пожара под капотом. Салон особо не пострадал, однако всему остальному пришлось тяжко.

Daewoo Nexia, 2008 года выпуска- 25 000 рублей





В объявлении указано что машина на ходу, однако требуется заменить блок. Кузов в удовлетворительном состоянии. Все документы в наличии, пробег 150 000 километров. У этого автомобиля было всего три владельца.

ВАЗ 2112, 2003 года выпуска - 18 000 рублей





По словам автора, автомобиль на ходу, несмотря на гнилой кузов. У машины было шесть владельцев и пробег в 160 000 километров. Автор предлагает продать машину на запчасти, однако никто не запрещает ее починить. Выбор за вами.

ВАЗ 2112, 2006 года выпуска - 40 000 рублей.





Автомобиль на ходу, однако с сильно поврежденным кузовом. Машина пережила серьезное ДТП. Автор предпочтительно хочет продать ее на запчасти. Стоит на учете, все документы в наличии.

ВАЗ 2110, 2006 года выпуска - 50 000 рублей.





Завершает наш список «десятка», в отличном состоянии, с новым двигателем. Автор отмечает, что можно сразу сесть и поехать. Требуется незначительный ремонт порогов и тормозных дисков. У машины уменьшенный расход бензина. Автор готов торговаться.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»