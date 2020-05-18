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Электронные пропуска в России планируют оставить и после эпидемии

Электронные пропуска в России планируют оставить и после эпидемии

18 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
vesti92.ru
Закон разрабатывался еще до появления коронавируса

С 1 июля в Москве введут так называемый экспериментальный правовой режим. В случае, если его признают удачным, это могут распространить на всю страну. Что это такое и зачем оно нужно рассказал портал Pravda.ru.

Напомним, систему пропусков ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Под предлогом борьбы с коронавирусом систему цифровых пропусков реализовали в большинстве регионов, а также сделали их необходимым при использовании общественного транспорта. Как сообщает источник, вероятнее всего после завершения пандемии, данная система не будет свернута, ведь благодаря ей можно осуществлять контроль над перемещениями граждан. Так, в Москве эксперимент планируют на ближайшие пять лет.

Как пишет Pravda.ru, сам закон разрабатывался еще до появления коронавируса, еще в 2016 году всемирным банком был подготовлен документ, где указано о переходе всего мира на цифровую платформу управления, рекомендовав и России следовать этому направлению.

Во время проведения эксперимента будут созданы условия, создание, порядок разработки, а также реализация технологий искусственного интеллекта. При этом, правительством РФ будет установлен механизм обработки обезличенных персональных данных.

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Закон Коронавирус

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