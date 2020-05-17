Фото дня в Сыктывкаре: потрясающе красивый утренний туман17 мая 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Фото Оксаны Румянцевой / Фото дня в Сыктывкаре: потрясающе красивый утренний туман
Горожане радуют подписчиков необычными снимками
Каждый сыктывкарец уже наверняка привык к облику города. Но бывают моменты, когда Сыктывкар внезапно преображается и выглядит совершенно по-новому, восхищая и очаровывая случайных очевидцев. Одна из наших подписчиц отправила нам фотографии утреннего города, укутанного туманом. Снимки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Оксана Румянцева
- Доброе утро, Сыктывкар. Божественная красота, время 4.45 утра. Прекрасное небо. Было очень красиво, даже спать перехотелось.
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