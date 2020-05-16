Фото дня от сыктывкарки: размышления на самоизоляции

С 31 марта жители Сыктывкара находились на самоизоляции. За это время многие успели переделать кучу вещей, на которые в обычном режиме никак не находилось времени: убраться, обучиться чему-то новому, пересмотреть фильмы и сериалы. Размышления одной сыктывкарки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@juliekovalenko

Я очень часто страдаю прокрастинацией. И, конечно же, мой самый любимый вариант – это делать уборку вместо того, чтобы работать. Но в какой-то момент я начала замечать, что это чувство раздражающего бардака вокруг отвлекает и во время отдыха.

Я долго искала причину, пыталась наводить порядок. Но в какой-то момент поняла, что дело не в лежащих рядом вещах. Дело в том, что огромное количество вещей рядом меня НЕ РАДУЮТ. А из-за маленького метража квартиры это все ощущается особенно остро.

Этот фантастический способ уборки я придумала не сама. Честно признаюсь, что подсмотрела в инстаграме)) И суть его максимально проста. Вы берете большую (или даже огромную) коробку и складываете туда все вещи, которые вас не радуют. Книги, платья, кружки, игрушки и все-все, что не приносит вам каких-то позитивных эмоций. А потом избавляетесь от них. И мне кажется, что это просто гениальная идея!

Поэтому я решила, что на днях обязательно этим займусь. Переберу абсолютно все. Что-то отнесу на фримаркет. Что-то закину на авито. А что-то просто раздам (часть книг, например). Пусть вещей в доме будет меньше, но каждая из них будет делать меня счастливой. Вот такой вот план.