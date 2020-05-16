Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Фото дня от сыктывкарки: размышления на самоизоляции

Фото дня от сыктывкарки: размышления на самоизоляции

16 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
@juliekovalenko / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 16 мая
Горожане радуют подписчиков забавными снимками

С 31 марта жители Сыктывкара находились на самоизоляции. За это время многие успели переделать кучу вещей, на которые в обычном режиме никак не находилось времени: убраться, обучиться чему-то новому, пересмотреть фильмы и сериалы. Размышления одной сыктывкарки попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@juliekovalenko
Я очень часто страдаю прокрастинацией. И, конечно же, мой самый любимый вариант – это делать уборку вместо того, чтобы работать. Но в какой-то момент я начала замечать, что это чувство раздражающего бардака вокруг отвлекает и во время отдыха.

Я долго искала причину, пыталась наводить порядок. Но в какой-то момент поняла, что дело не в лежащих рядом вещах. Дело в том, что огромное количество вещей рядом меня НЕ РАДУЮТ. А из-за маленького метража квартиры это все ощущается особенно остро.

Этот фантастический способ уборки я придумала не сама. Честно признаюсь, что подсмотрела в инстаграме)) И суть его максимально проста. Вы берете большую (или даже огромную) коробку и складываете туда все вещи, которые вас не радуют. Книги, платья, кружки, игрушки и все-все, что не приносит вам каких-то позитивных эмоций. А потом избавляетесь от них. И мне кажется, что это просто гениальная идея!

Поэтому я решила, что на днях обязательно этим займусь. Переберу абсолютно все. Что-то отнесу на фримаркет. Что-то закину на авито. А что-то просто раздам (часть книг, например). Пусть вещей в доме будет меньше, но каждая из них будет делать меня счастливой. Вот такой вот план.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

Все статьи под тэгом «Фото дня»

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Обзор: топ пять высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев без опыта работы Читать
сегодня
Изящные формы и эффектные фото: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
вчера
Как похудеть после самоизоляции: советы тренеров из Сыктывкара Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

14 мая
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
13 мая
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
13 мая
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
13 мая
Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака
13 мая
Врач Александр Мясников рассказал о риске заражения COVID-19 больных раком
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru