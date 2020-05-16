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В Коми ждут сильные дожди и грозы

В Коми ждут сильные дожди и грозы

16 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Погода в Коми на неделе с 18 по 22 мая
На севере региона ожидается летняя погода

На рабочей неделе в Коми ожидается относительно теплая погода. Подробный прогноз опубликовали синоптики Коми ЦГМС. 

Ожидается, что со вторника республика попадет под влияние южного циклона. На большей части территории пройдут дожди, в южных и центральных районах местами сильные. Не исключены грозы.

Температурный фон будет выше обычного на 2...4С, в приполярных районах и в Заполярье — на 10...12С. В ночные часы столбик термометра удержится в пределах 4...9С, в дневные — 11...16С, но в дожде прогнозируется не выше 10С. Аномальное тепло из-за Урала распространится на северо-восточные районы Коми. Там температура воздуха поднимется до летних значений, а для заполярной Воркуты еще и до экстремально высоких для этого периода значений, 17...22С.

Напомним, синоптики прогнозируют серьезный подъем воды на реках Коми. Поэтому МЧС региона распространяет штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, на реке Вычегде, у сел Усть-Нем, Малая Кужба, Сторожевск и у города Сыктывкара, на реке Вашке у сел Вендинга и Важгорта, на реке Печоре у села Троицко-Печорск, на реке Цильме у села Трусово уровни воды находятся выше критериев неблагоприятного явления.

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Погода

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