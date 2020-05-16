В России предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству России с предложением ввести для жителей страны пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса. Об этом заявила председатель НРК Ирина Волынец, пишут «Известия».

Она указала, что во многих регионах страны введен обязательный масочный режим, но при этом не у всех есть возможность купить средства индивидуальной защиты.

В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии, — цитирует обращение RT.

Согласно предложению НРК, выплаты должны быть ежемесячными и рассчитываться исходя из средней цены средств защиты в каждом регионе, а также выдачи минимум одной маски в день. При этом Волынец отметила, что пособие можно заменить на бесплатную раздачу необходимого количества масок и перчаток.

Напомним, на 16 мая в Коми лабораторно подтверждено 911 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 17 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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