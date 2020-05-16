Изящные формы и эффектные фото: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Прогулки в Коми разрешили, но вот погода вынуждает оставаться дома. Но не время унывать! Портал PG11.ru подготовил для горожан подборку фотографий сыктывкарских красавиц, которые они публикуют у себя в Instagram. На этот раз в нее вошло пять снимков.

@olgadous

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@samarkina__irina

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@maroussia_light

Если ты будешь злиться на меня каждый раз, когда я делаю глупость, мне придется прекратить делать глупости.

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@ulanovasvetlana

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@mil.zh

@valeri_salon

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