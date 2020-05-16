Изящные формы и эффектные фото: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Изящные формы и эффектные фото: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram16 мая 2020
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@samarkina__irina / instagram.com / Подборка фото сыктывкарских красавиц из Instagram
Горожанки делятся с подписчиками хорошим настроением
Прогулки в Коми разрешили, но вот погода вынуждает оставаться дома. Но не время унывать! Портал PG11.ru подготовил для горожан подборку фотографий сыктывкарских красавиц, которые они публикуют у себя в Instagram. На этот раз в нее вошло пять снимков.
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@samarkina__irina
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Если ты будешь злиться на меня каждый раз, когда я делаю глупость, мне придется прекратить делать глупости.
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