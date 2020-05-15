Горожане делятся необычными снимками
Фото дня от сыктывкарца: «Высокие достижения»15 мая 2020
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@artemy_ar
Вот такой необычный «фотошоп» прислал нам один из подписчиков. Что именно выражает этот снимок, остается понять вам, но некий замысел в нем точно есть. А свои варианты можете оставлять в комментариях!
@artemy_ar
- Высокие достижения.
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