Фото дня от сыктывкарца: «Высокие достижения»

Вот такой необычный «фотошоп» прислал нам один из подписчиков. Что именно выражает этот снимок, остается понять вам, но некий замысел в нем точно есть. А свои варианты можете оставлять в комментариях!

@artemy_ar

- Высокие достижения.

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