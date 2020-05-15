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Эжвинская больница Сыктывкара снова приступила к работе

Эжвинская больница Сыктывкара снова приступила к работе

15 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Вопрос с плановым поступлением пациентов будет решаться по мере снятия ограничений

В столице Коми снова заработала больница в Эжвинском районе, которую сняли с карантина еще 22 апреля. Пока прием пациентов будет вестись пока только в экстренной и неотложной форме. Об этом сообщается в группе медучреждения.

Работать начнут все отделения - хирургические, гинекологические, урология, терапия, неврология, нейротравма. Вопрос с плановым поступлением пациентов будет решаться по мере снятия ограничений в Республике в связи с коронавирусом.

- С началом работы постепенно все придет в обычный режим, мы обязательно объявим о сроках начала плановой госпитализации и записи на плановую госпитализацию заранее, - пишут медики.

Напомним, На 15 мая в Коми лабораторно подтверждено 882 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 16 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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Здоровье Коронавирус

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