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Можно ли заболеть раком от стресса: мнение сыктывкарского онколога

Можно ли заболеть раком от стресса: мнение сыктывкарского онколога

15 мая 2020 Возрастное ограничение: 12+
Из архива PG11.ru / Андрей Галин
Также доктор рассказал, как предотвратить новообразования шейки матки

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера, доцент кафедры педиатрии, курс онкологии, медицинского института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Андрей Галин. Доктор ответил на самые распространенные вопросы о раке.

Правда ли, что все женщины находятся в зоне риска развития рака матки из-за вируса папилломы человека? Как можно проверить, есть ли у тебя этот вирус? Правильно ли делать маленьким девочкам вакцину от ВПЧ, чтобы в дальнейшем уберечь их от рака матки?

- Риск заболевания вирусом папилломы человека одинаков как у женщин, так и у мужчин. Риск возникновения рака шейки матки на фоне инфицирования у женщин достаточно высок. Для того, чтобы произошло инфицирование, слизистая должна иметь какие-либо повреждения, вирус развивается в базальном, нижнем слое эптелиальной оболочки шейки матки. Для того чтобы определиться есть или нет у пациентки вирус ВПЧ высокоонкогенного риска, нужно обратится к участковому акушеру-гинекологу и при необходимости он направит пациентку для сдачи анализа. На сегодняшний день рак шейки матки имеет возможности проведения первичной профилактики - вакцинации. Это единственный вид рака, который становится предотвратимым. К сожалению, пока эта прививка не внесена в Национальный календарь вакцинации. 

Можно ли обследование на рак сделать в частном порядке? Насколько качественны результаты таких обследований?

- Специфического обследования на наличие злокачественного новообразования в настоящее время нет. Если у врача есть какие либо подозрения, он маршрутизирует пациента - направит к онкологу, который после осмотра направит на соответствующие исследования которые проводятся в рамках ОМС с соблюдением сроков определенных в Программе государственных гарантий. Соблюдение сроков оказания медицинской помощи контролируют страховые медицинские организации. При желании у пациента есть возможность пройти исследования и по системе ДМС или частных медицинских центрах.

Есть такое мнение среди психотерапевтов, что непроработанные проблемы - злость, детские травмы, сильная обида - могут привести к онкологическим заболеваниям. Это правда?

- Стрессовые ситуации не проходят для организма бесследно, когда бы они не случались. Чаще всего они являются триггерами,  той каплей, которая переполнила чашу. Однако должна быть подоплека, условия для развития заболевания.

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