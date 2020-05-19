Битвы на мечах и месячные походы: сыктывкарец рассказал о своем хобби - исторической реконструкции

У многих сыктывкарцев есть необычные хобби. Одно из них - историческая реконструкция. Что же это такое? Портал PG11.ru узнал об этом у одного из самых ярких участников этого движения.

Артем Размыслов

Артем Размыслов занимается исторической реконструкцией с детства. Вместе со своими товарищами он организовал «тусовку» ролевиков-толкиентистов (фанаты творчества Джона Толкиена, которые переодеваются в персонажей из его книг), из которой потом вышел клуб реконструкции «Кречет».

Мое увлечение исторической реконструкцией началось с просмотренного в детстве фильма Эзенштейна «Александр Невский». Он вдохновил меня и моих дворовых друзей на создание нашей первой реконструкции - Ледового побоища. Правда, тогда мы просто нещадно избивали друг друга палками. Но это было то, что в итоге подтолкнуло меня к поиску единомышленников, - рассказывает Артем.

Артем Размыслов

Артем отмечает, что такое увлечение отнюдь не из легких. В основном все приходится делать своими руками - от изготовления костюмов, до строительства кораблей. Также оно требует материальных вложений. Один комплект костюмов, доспехов и оружия может стоить до 300 тысяч рублей. Однако это не останавливает энтузиастов.

Дело в том, что в реконструкции ты получаешь тот драйв, который не может дать ни одно другое хобби. Это и куча адреналина после сражений, прямо как в спорте. Радость путешествия с друзьями, если вы в походе или на фестивале. Плюс ты получаешь удовольствие как ремесленник, глядя на вещи, которые ты сделал сам, - отмечает Артем.

Мужчина рассказывает, что последний поход у них был в прошлом году. Он длился 27 дней и оказался довольно тяжелым. Маршрут, который выбрали реконструкторы - это реальный маршрут геологоразведочной экспедиции, которая проходила в Коми в конце 15 века. Тогда князь Иван III послал людей на поиски месторождений цветной руды. В те времена южный путь на Сибирь еще не открыли, но было известно, что оттуда вывозят металл.

Реконструкторы столкнулись со всеми тяготами и лишениями людей того времени.

Таких длительных маршрутов у нас никогда не было. Это не праздная прогулка. Первые недели стояла плохая погода, сильный встречный ветер не давал идти под парусом. А на веслах даже по течению плыть было тяжело. Поэтому мы приняли решение плыть по ночам, так как ветер стихал. Однако в позднее время нас ждали заморозки и дождь. Приходилось грести по 8-12 часов, это не малая физическая нагрузка, - рассказал Артем.

Мужчина отмечает, что реконструкцией может заняться любой сыктывкарец. Главное - это желание. А в остальном он и его товарищи обязательно помогут.

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