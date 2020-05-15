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Эксперты выяснили, есть ли коронавирус на продуктах в гипермаркетах

Эксперты выяснили, есть ли коронавирус на продуктах в гипермаркетах

15 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
publicdomainpictures.net
Зараза не может «закрепиться» на поверхности товаров

Специалисты Общества защиты прав потребителей в Испании проверили магазины страны на предмет содержания на них коронавируса. К каким выводам они пришли, пишет «Российская газета».

Всего было проверено 66 наименований товаров, которые в последнее время особенно пользуются спросом. Среди них: мясо, рыба, йогурты, мука, пиво, шоколад, салаты и прочая готовая еда, а также туалетная бумага. Сотрудники лаборатории работали по методу полимеразной цепной реакции. В результате специфичного для коронавируса генетического материала (РНК) на поверхности продуктов выявлено не было.

В OCU отметили, что выводы экспертов не означают, что вирус не может «закрепиться» на поверхности товаров, а потому следует не терять бдительность и по возможности мыть продукты тем, как поместить их в холодильник.

- Для максимальной защиты можно очистить стеклянные и пластиковые упаковки из супермаркета мыльной водой. Желательно не использовать дезинфицирующие средства для товаров с пористым покрытием, иначе есть риск навредить здоровью, - отметили специалисты, - пишет «РГ».

Напомним, На 15 мая в Коми лабораторно подтверждено 882 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 16 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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