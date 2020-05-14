Фото дня в Коми: «вселенский потоп» или сельские будни во время паводка

В Коми начался сезон половодья и города, а особенно села рядом с реками, начали уходить под воду. Бушующая стихия коснулась многих и люди уже успели остаться без привычных условий жизни, ведь стихия выгнала их даже из собственных домов. Кадры бедствия из села Усть-Вымь одноименного района попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Сергей Петров

- Усть-Вымь, река поднимается, затопило в нижней части села.

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