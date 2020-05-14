В Сыктывкаре за сутки выздоровели 30 пациентов с COVID-19

В Республике Коми официально выздоровело 360 человек. О еще тридцати пациентах стало известно 14 мая. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Коми.

По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (13 мая) лабораторно подтверждено 867 (+8) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Сегодня Республика Коми находится на 52 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 2097 человек, из них 1970 контактировали с заболевшими, 127 прибыли из-за рубежа.

360 (+30) человек выздоровело. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 50 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Не забывайте об основных правилах для защиты от вируса COVID-19:

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не упортебляйте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

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