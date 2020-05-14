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Эксперты рассказали, как самоизоляция влияет на отношения

Эксперты рассказали, как самоизоляция влияет на отношения

14 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Среди женщин больше как тех, кто говорит, что в отношениях все стабильно хорошо

На режиме самоизоляции улучшение взаимоотношений россиян в браке улучшились у 19% человек. При этом у 10% стало только хуже. Такое исследование провел сайт по поиску работы SuperJob, пишет vzsar.ru.

На вопросы по поводу отношений в самоизоляции ответили 1600 семейных мужчин и женщин. 58% заявили, что на карантине их отношения остались такими же хорошими, как и прежде. А 13% в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире, а 6% посчитали, что ситуация даже улучшила их отношения в браке.

В то же время ухудшение взаимоотношений наблюдают 7% опрошенных, а 4% говорят, что в их семье «все по-прежнему плохо». Подумать о разводе карантин заставил 3% женатых и замужних россиян. Мужчины чаще признаются как в восхищении своими женами (15%, только 11% женщин восхищаются мужьями), так и в ухудшении отношений (8 и 5% соответственно).

А вот среди женщин больше как тех, кто говорит, что в отношениях все стабильно хорошо (60% против 57% среди мужчин), так и тех, кто находится в шаге от развода (5 и 3% соответственно).

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