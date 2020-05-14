Ученые рассказали, почему у ВИЧ-инфицированных ниже риск заражения COVID-19

Медики утверждают, что на ранних стадиях ВИЧ риск заражения коронавирусом ниже. Причина тому активация иммунитета в первые годы после заболевания. Об этом заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, пишет РИА Новости.

- На ранних стадиях инфекции иммунная система не столько снижена, сколько активирована. Когда вирус иммунодефицита попадает в организм, то иммунная система человека начинает активно с ним бороться, в том числе вырабатывается большое количество антител к самым разным вирусам. Возможно, что они защищают от коронавируса, - рассказал специалист.

Он отметил, что имунная система находится в состоянии активации только первые 5-10 лет после заражения, затем наступает ее перенапряжение. Это дает повод полагать, что люди с ВИЧ на начальной стадии заболевания более защищены от коронавируса, чем здоровые люди.

Также у ВИЧ-инфицированных повышено количество иммуноглобулинов, которые защищают от заражения самыми разными возбудителями инфекции, возможно и от коронавируса, уточнил Покровский. При этом, по словам эксперта, это лишь гипотеза, пока данных о связи заболеваемости ВИЧ и коронавируса не выявили.

Напомним, 14 мая в Коми лабораторно подтверждено 867 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 16 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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