Россияне тратят на еду больше половины своих денег

Расходы около 70 процентов россиян приходятся на покупку еды. Об этом рассказали в исследовании сервиса Работа.ру и ИТ-компании «Эвотор», которые выяснили уровень затрат на питание во время пандемии, пишет РИА Новости.

Исследователи опросили 3,8 тысячи человек старше 18 лет во всех регионах. Оказалось, что на еду у горожан уходит около 32 тысяч рублей. При этом мужчины тратили больше женщин. Больше всего цифры оказались в Москве и Санкт-Петерубрге.

В апреле средний чек покупки пос равнению с прошлым годом вырос на 22% - до 331 рубля, а количество покупок наоборот сократилось на 42%. Также люди стали чаще посещать мини и супермаркеты, а не сетевые магазины.

При этом средний чек специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных) вырос на 13%, до 498 рублей, и само количество покупок в них увеличилось на 4%. По сравнению с прошлым годом россияне в апреле стали больше тратить на некрепкий алкоголь. Средний чек магазинов пива вырос на 18%, до 364 рублей, количество покупок - на 9%. В алкомаркетах же количество покупок снизилось на 11%, хотя средний чек вырос на 18%, до 424 рублей.

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