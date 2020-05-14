Сыктывкарский водитель скорой: «Мне не дают обещанные выплаты за работу в период пандемии»14 мая 2020
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ProГород / Фото из архива / Сыктывкарский водитель скорой: «Мне не дают обещанные выплаты за работу в период пандемии»
Врачи обращаются в прокуратуру
Владимир Путин в своем обращении рассказал о дополнительных выплатах медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом. Однако от медработников поступают жалобы о том, что они не получают положенных доплат. Портал PG11.ru спросил у водителя скорой помощи о ситуации.
К нам в редакцию обратился работник скорой помощи со своей проблемой. Он рассказал, что ему отказывают в положенных выплатах, о которых говорил президент:
Всему младшему медицинскому персоналу обещали выплатить по 25 тысяч рублей. Но теперь все пытаются выкрутить как им выгодно: нам назначают выплаты только за количество часов, в которые мы возим подтвержденных коронавирусных больных. Президент об этом ничего не говорит. Мы как будто менеджеры по продажам, у нас все зависит от количества выполненных «заказов». При этом за апрель я вообще не получил никаких надбавок, - рассказал водитель.
Медицинский работник поделился, что врачи обращаются в профсоюзы и прокуратуру, однако никакого результата эти жалобы не дают.
Портал PG11.ru отправил запрос по поводу этой ситуации в министерство здравоохранения Коми. На момент публикации ответа не поступило.
Напомним, что президент Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом.
- Для врачей в социальных учреждениях: 40 тысяч рублей за 2 недели смены. Если они оказывают помощь зараженным: 60 тысяч.
- Для среднего медицинского и административного персонала в социальных и педагогических учреждениях: 25 тысяч. Если работают с заболевшими, то 35 тысяч.
- Для младшего медицинского персонала: 15 и 20 тысяч.
- Для технического персонала больницы: 10 и 15 тысяч.
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14 мая 2020, 14:45
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