Сыктывкарский водитель скорой: «Мне не дают обещанные выплаты за работу в период пандемии»

Владимир Путин в своем обращении рассказал о дополнительных выплатах медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом. Однако от медработников поступают жалобы о том, что они не получают положенных доплат. Портал PG11.ru спросил у водителя скорой помощи о ситуации.

К нам в редакцию обратился работник скорой помощи со своей проблемой. Он рассказал, что ему отказывают в положенных выплатах, о которых говорил президент:

Всему младшему медицинскому персоналу обещали выплатить по 25 тысяч рублей. Но теперь все пытаются выкрутить как им выгодно: нам назначают выплаты только за количество часов, в которые мы возим подтвержденных коронавирусных больных. Президент об этом ничего не говорит. Мы как будто менеджеры по продажам, у нас все зависит от количества выполненных «заказов». При этом за апрель я вообще не получил никаких надбавок, - рассказал водитель.

Медицинский работник поделился, что врачи обращаются в профсоюзы и прокуратуру, однако никакого результата эти жалобы не дают.

Портал PG11.ru отправил запрос по поводу этой ситуации в министерство здравоохранения Коми. На момент публикации ответа не поступило.

Напомним, что президент Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты для специалистов, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом.

Для врачей в социальных учреждениях: 40 тысяч рублей за 2 недели смены. Если они оказывают помощь зараженным: 60 тысяч.

Для среднего медицинского и административного персонала в социальных и педагогических учреждениях: 25 тысяч. Если работают с заболевшими, то 35 тысяч.

Для младшего медицинского персонала: 15 и 20 тысяч.

Для технического персонала больницы: 10 и 15 тысяч.

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