Мэру Инты запретили пользоваться соцсетями и звонить по телефону

Городской суд Инты избрал меру пресечения мэру Ларисе Титовец. Ее отправили под домашний арест с разрешением покидать жилье на два часа и другими ограничениями. Об этом сообщает «Комиинформ».

Напомним, по информации СУ СК по Коми в отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В результате ее действий бюджету причинен ущерб на сумму не менее 2,4 миллиона рублей.

Так, суд разрешил Ларисе Титовец покидать свое жилье на два часа в день, но запретил ей отправлять и получать почту и сообщения в Сети, а также пользоваться телефоном, за исключением вызова скорой помощи и экстренных служб. Кроме того, ей нельзя общаться с участниками дела и посещать здания администрации, городского учреждения народного образования и Управление ЖКХ. При этом от должности градоначальницу не отстранили.



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По данным следствия в 2019 году в рамках государственной программы Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми», финансируемой за счет средств бюджетов различных уровней, руководитель администрации с нарушением законодательства о закупках товаров для муниципальных нужд, в том числе с завышением максимальной цены контракта, заключила с заранее определенной коммерческой организацией и реализовала муниципальный контракт на поставку детской игровой площадки.

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