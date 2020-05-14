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В сыктывкарском Заречье почти под крышу затапливает дома (фото)

В сыктывкарском Заречье почти под крышу затапливает дома (фото)

14 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Арины Цап / Потоп в местечке Заречье
Люди бьют тревогу

Сыктывкарское Заречье затапливает водой. Жители местечка отправляют фотографии паводка в редакцию портала PG11.ru. Мэрия города сообщает, что взяла ситуацию под контроль.

Спецтехника застревает в гигантских лужах, огороды и дороги залиты водой.

Местечко Заречье, машина СМП застряла у обочины, фото Арины Цап

Местечко Заречье, фото Арины Цап

Местечко Заречье, фото Арины Цап

Местечко Заречье, фото Арины Цап

В мэрии сообщили, что паводковая ситуация в заречных поселках находится на контроле столичной мэрии. Руководитель администрации Наталья Хозяинова вместе с первым заместителем руководителя администрации Сыктывкара Александром Можеговым и начальником управления по делам ГО и ЧС администрации города Олегом Атаманюком проинспектировали ситуацию с половодьем в отрезаемых от «большой земли» поселках.

По информации наблюдателей гидрологического поста Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РК, на 13 мая вода в районе Трехозерки и Сидор-полоя поднялась до отметки 571 сантиметр. В Трехозерке в зону подтопления попало 47 домов: вода подступила к фундаментам домов и входам в дворовые территории. В местечке Сидор-полой в подтапливаемой части оказалось 11 дворовых территорий. Однако здесь часть домов сыктывкарцы используют в качестве дачных участков и постоянно не проживают.

В мэрии рассказали, что сейчас идет работа по установке дополнительных мостков, в штатном режиме осуществляются речные перевозки и подомовые обходы силами спасателей с целью мониторинга ситуации и информирования жителей, куда обращаться в случае подтопления домов. В ходе осмотра местные жители, чьи дома оказались подтоплены, обратились к Наталье Хозяиновой с просьбами помочь сохранить имущество во время затопления домов, в чем администрацией будет оказано содействие.

Кроме того, Наталья Хозяинова поручила управлению ЖКХ администрации города провести инвентаризацию аварийного жилфонда поселков, бесхозных сараев для вынесения решения по последующему сноса наиболее ветхих из них, а также по уборке мест скопления отходов. Также сообщается, что поселки обеспечены товарами первой необходимости, произведен подвоз топлива в необходимом количестве, имеется медик для оказания первой помощи.

Помимо этого, в случае эвакуации населения, находящегося в зоне половодья, администрацией Сыктывкара предусмотрены четыре пункта временного размещения на базе школ №№ 1, 21, 25 и 33 общей вместимостью 1400 человек, в которых имеются предметы первой необходимости и имущество на двести человек (одежда, постельные принадлежности, раскладушки и т.д.) и будет организовано питание. Также в связи с введением режима повышенной готовности предусмотрена возможность размещения семей с маленькими детьми и пожилых людей в помещениях маневренного жилфонда в В.Максаковке по улице Общественной, 11.  

В МЧС Коми сообщили, что режим «Чрезвычайная ситуация» продолжает действовать в городском округе Ухта и Усть-Куломском районе. По информации МЧС, наиболее сложная обстановка складывается в Усть-Куломском районе. В зоне подтопления населенные пункты сельских поселений Усть-Нем и Пожег.

Кроме этого, вода продолжает подтапливать окрестности Сыктывкара. Силами аэромобильной группировки муниципальных спасателей проведен обход подтопленных территорий заречных поселков и опрос местных жителей о необходимости оказания помощи. Также отработан алгоритм доставки пожарно-технического вооружения и оборудования и действий по тушению возможных пожаров. 

В Ухте обстановка стабилизировалась, планируется снятие режима ЧС.

Всего в Республике Коми  подтоплено 179 домовладений. Всего отселено 38 человек, в том числе 9 детей. В пункте временного размещения города Ухта остаются 17 человек.

Обеспечение безопасности людей в городах и районах, попавших в зону подтопления, обеспечивает группировка сил и средств Коми Республиканской подсистемы РСЧС в составе 279 человек, 81 единиц техники, в том числе от МЧС России 153 человек, 36 единиц техники.

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