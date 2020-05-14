В России отменят общие перемены в школах

Роспотреьнадзор дал указание отменить общие перемены в школах после их открытия. Это связано с риском заражения COVID-19, пишет РИА Новости.

- Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок, - сказано в документе.

Кроме того, во время перемен введут дезинфекцию помещений, а массовые мероприятия сведут к минимуму. Число обучающихся в классах по возможности постараются уменьшить, правда, как именно, пока не ясно. Также при входе в здание следует установить дозатор с антисептиком.

Напомним, на 13 мая в Коми лабораторно подтверждено 859 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Официально в Республике Коми подтверждено 16 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. За сутки также выздоровело 43 человека.

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