«Это похоже на сознательный геноцид»: сыктывкарские общественники об окончании самоизоляции

Россия вышла на 2-е место по количеству заболевших коронавирусом. При этом сейчас некоторые регионы снимают ограничения и выходят из режима самоизоляции. Поспешны ли эти меры? Портал PG11.ru спросил мнение сыктывкарских общественников об этом.

Игорь Сажин, председатель правозащитной организации

Фото: Револьт-центр/ Игорь Сажин

Дело в том, что в других странах снятие ограничений происходило примерно по той же схеме. Мы не совсем на пике, мы на второй волне и уже на ее снижении. Может быть, будет третья волна. Но по описанием аналитиков-врачей мы уже около снижения. Главное, что сделали до этого во всем мире - это локализовали заболевших. Если у нас локализация была не эффективной, то снятие ограничений может привести к еще большему всплеску заболеваний. О результатах мы узнаем позже.

Валерий Черницын, главный редактор издания «Красное знамя»

Валерий Черницын

Снятие ограничений, несмотря на количество заболевших - правильное решение. Психологически.. Люди, следует признать, очень устали от общего нагнетания этой «самоизоляционной» истерии. Душевное здоровье ничуть не менее важно, чем физическое.

Семен Терешонков, общественник

Семен Терешонков

Снятие ограничительных мер не правильно. Полная безответственность. Это похоже на сознательный геноцид. Она ясно даёт понять, что своих денег население не увидит. Откровенное сбрасывание с себя ответственности. Впечатление такое, что наверху все в панике и истерике. Никто не знает, что делать. И все отказываются принимать какие-либо ответственные решения. Оказалось, что умеют они только пилить. Полный провал менеджмента.

Мы спросили у сыктывкарцев их мнение по поводу выхода из самоизоляции:

Мнение людей неоднозначно. Большинство проголосовало за то, что нужно оставаться дома, чтобы предотвратить новые случаи заболевания. Однако так же много сыктывкарцев, у которых нет сил оставаться дома.

Что вы думаете по поводу выхода из самоизоляции? Пишите в комментариях!

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»