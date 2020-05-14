Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Это похоже на сознательный геноцид»: сыктывкарские общественники об окончании самоизоляции

«Это похоже на сознательный геноцид»: сыктывкарские общественники об окончании самоизоляции

14 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков/ «Это похоже на сознательный геноцид»: сыктывкарские общественники об окончании самоизоляции
Люди устали сидеть дома

Россия вышла на 2-е место по количеству заболевших коронавирусом. При этом сейчас некоторые регионы снимают ограничения и выходят из режима самоизоляции. Поспешны ли эти меры? Портал PG11.ru спросил мнение сыктывкарских общественников об этом.

Игорь Сажин,  председатель правозащитной организации

Фото: Револьт-центр/ Игорь Сажин

Дело в том, что в других странах снятие ограничений происходило примерно по той же схеме. Мы не совсем на пике, мы на второй волне и уже на ее снижении. Может быть, будет третья волна. Но по описанием аналитиков-врачей мы уже около снижения. Главное, что сделали до этого во всем мире - это локализовали заболевших. Если у нас локализация была не эффективной, то снятие ограничений может привести к еще большему всплеску заболеваний. О результатах мы узнаем позже.

Валерий Черницын, главный редактор издания «Красное знамя»

Валерий Черницын

Снятие ограничений, несмотря на количество заболевших - правильное решение. Психологически.. Люди, следует признать, очень устали от общего нагнетания этой «самоизоляционной» истерии. Душевное здоровье ничуть не менее важно, чем физическое.

Семен Терешонков, общественник

Семен Терешонков

Снятие ограничительных мер не правильно. Полная безответственность. Это похоже на сознательный геноцид. Она ясно даёт понять, что своих денег население не увидит. Откровенное сбрасывание с себя ответственности. Впечатление такое, что наверху все в панике и истерике. Никто не знает, что делать. И все отказываются принимать какие-либо ответственные решения. Оказалось, что умеют они только пилить. Полный провал менеджмента. 

Мы спросили у сыктывкарцев их мнение по поводу выхода из самоизоляции:

 
Мнение людей неоднозначно. Большинство проголосовало за то, что нужно оставаться дома, чтобы предотвратить новые случаи заболевания. Однако так же много сыктывкарцев, у которых нет сил оставаться дома.
 

Что вы думаете по поводу выхода из самоизоляции? Пишите в комментариях!

 
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Коронавирус

Читайте также: На границе с Коми началась рекультивация скандального полигона на Шиесе

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре сняли удивительный клип под композицию Эдварда Кайда Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В сыктывкарском Заречье почти под крышу затапливает дома (фото) Читать
сегодня
«Это похоже на сознательный геноцид»: сыктывкарские общественники об окончании самоизоляции Читать
09 мая
Сыктывкарские росгвардейцы исполнили военные песни с известными артистами (видео) Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В России могут ускорить появление вакцины от коронавируса «военным путем»
вчера
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
вчера
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
вчера
Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака
вчера
Врач Александр Мясников рассказал о риске заражения COVID-19 больных раком
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru