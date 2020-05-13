Фото дня в Сыктывкаре: потрясающий весенний закат

Теплые весенние деньки пришли в столицу Коми вместе с чистейшим небом, которое открыло горожанам вид на удивительные оттенки заката, который плавно переходит в сумеречное вечернее небо. Этот снимок, который сделала наша подписчица, попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Вика Падуто

- В живую потрясающий закат. Орбита.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.