Фото дня в Сыктывкаре: потрясающий весенний закат

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня в Сыктывкаре: потрясающий весенний закат13 мая 2020
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Вика Падуто
Теплые весенние деньки пришли в столицу Коми вместе с чистейшим небом, которое открыло горожанам вид на удивительные оттенки заката, который плавно переходит в сумеречное вечернее небо. Этот снимок, который сделала наша подписчица, попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Вика Падуто
- В живую потрясающий закат. Орбита.
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